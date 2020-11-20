تعطيل الدراسة غدًا بمحافظة الاسكندرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بكافة أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا علي سلامة المواطنين.

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شهدت بعض مناطق شرق الاسكندرية ارتفاع في منسوب المياه وغرق بعض المناطق، حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج تجمعات لمياه الأمطار.

