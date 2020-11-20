أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بكافة أنحاء البلاد.
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا علي سلامة المواطنين.
اقرأ أيضًا..ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية بسبب الأمطار
شهدت بعض مناطق شرق الاسكندرية ارتفاع في منسوب المياه وغرق بعض المناطق، حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج تجمعات لمياه الأمطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعطيل الدراسة غدًا بمحافظة الاسكندرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.