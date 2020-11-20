نور عمرو دياب تشيد بدور شرين رضا في مسلسل نمرة اتنين

أعرت نور عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب، عن إعجابها الشديد بدور والدتها الفنانة شرين رضا في حكاية "فرق توقيت" من مسلسل "نمرة اتنين".

نشرت نور عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لبوستر المسلسل الذي يجمع والدتها وماجد الكدواني، معقبة عليها: "الحلقة جامدة جدا، حبيتها أوي وقصة مختلفة".

وتابعت: "وشيرين هي أحلى حاجة في المسلسل وفي الدنيا وأي حاجة شيكا تعملها تطلع حلوة، بحبك يا شيكا".

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تتعرض حكاية "فرق توقيت" لموضوع شائك، عندما تكتشف الفنانة خيانة زوجها مع رجل آخر، هو الماكيير الخاص بها، لتتركه في حالة غضب وتقرر الابتعاد والهرب، وتبدأ رحلتها.