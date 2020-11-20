أحمد خالد صالح يروج لمسلسله الجديد "أنصاف مجانين"

روج الفنان أحمد خالد صالح لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "أنصاف مجانين" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشر صالح صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليها كاتبًا: "مسلسل أنصاف مجانين.. مأخوذ عن رواية الكاتبة شيماء الشريف تأليف وسيناريو أ/ مريم ناعوم. إخراج المفاجئ المبهر أ/ عمر رشدي.. مدير تصوير أ/ علي عادل من إنتاجات منصة ڤيو الأصلية....قريباً".

تعرض منصة Viu قريبًا، المسلسل الجديد "أنصاف مجانين"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد خالد صالح.

اقرأ أيضًا..نور عمرو دياب تشيد بدور شرين رضا في مسلسل نمرة اتنين



وكان قد احتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بحفل زفافهما يوم الجمعة 6 نوفمبر، في فندق هيلتون هليوبوليس، بحضور عدد من الأصدقاء ونجوم الفن.