عاجل .. السيسى يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا ملفات التعاون الثنائى

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائى، وكذلك بعض القضايا الإفريقية، وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادى والتنموى بين الدول الأفريقية.

وأعرب الرئيس رامافوزا عن حرصه لتفعيل وتطوير التعاون الثنائى مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا فى مختلف المجالات، لا سيما فى ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيرا إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم فى الدفع قدماً بقاطرة التنمية بالقارة الإفريقية.