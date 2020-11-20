نص رسالة تعزية البابا ثيودوروس فى وفاة بطريرك صربيا

أرسل البابا ثيودوروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، رسالة تعزية إلى نائب بطريركية صربيا المتروبوليت خريسوستوموس فى بلجراد، فى وفاة البطريرك إيريناوس، الذى توفى اليوم الجمعة بكورونا.





وجاء فى الرسالة: تأثرنا بشدة بحزن عميق، لدى علمنا بوفاة البطريرك المحبوب إيريناوس، وننضم إليكم بصلواتنا من الكرسى السكندرى مع الشعب المؤمن من البطريركية الصربية والتضرع إلى الرب من أجل راحة روحه. كان البطريرك إيريناوس شخصية روحية عظيمة، وزعيمًا كنسيًا موهوبًا رائعًا، ترك خلفه ذكريات رجل لامع وبطريرك للكنيسة فى خدمته. ضارعين إلى إله المحبة أن يجعل روحه مع الأبرار فى أرض الأحياء.

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