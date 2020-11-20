قانون التصالح.. حياة كريمة تدعم البسطاء وتكاتف مجتمعى لاسترداد حق الدولة

ويأتى القرار فى محاولة من الحكومة لتقنين الأوضاع والحد من التعدى على الأراضى الزراعية، بعد حالات التعد التى شهدتها الأراضى الزراعية خلال السنوات الماضية، وهو ما أفقد مصر مساحة كبيرة من الرقعة الزراعة.

وقررت الحكومة فى أكثر من مرة مد مهلة التصالح فى إطار حث المواطنين وتشجيعهم على التقدم والتصالح فى مخالفات البناء.

توجيه رئاسى بإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عددا من المشروعات فى أغسطس الماضى، الحكومة بإنهاء الموضوعات المتعلقة بملف وقف تراخيص البناء والتصالح بالمخالفات بنهاية فترة الـ6 أشهر، المحددة فى قرار وزارة التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة فى المحافظات الرئيسية، والذى بدأ تطبيقه فى القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة أواخر مايو.

وقال السيسى: "بطلب من الحكومة دلوقتى فيما يخص موضوع المبانى.. إحنا قلنا 6 شهور.. عايزين فيهم نكون أنهينا كل الموضوعات المعلقة بالتصالح".

مراعاة البعد الاجتماعى

وفى شهر سبتمبر الماضى، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الرئيس أصدر توجيهاته بتعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى، وهو 50 جنيها للمتر، وذلك تسهيلا وتيسيرا على أهالينا فى الريف المصرى.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسى، واضحة بالانحياز إلى المواطن أولا، وتم إصدار توجيه إلى المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح، وحدث تخفيض يتراوح بين 10 و55% من القيم المحددة.

وعلى الفور، أصدرت 23 محافظة قرارًا بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء.

والمحافظات هى: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وجاءت فى صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، محافظة القاهرة، وبدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 807 جنيهات.

تجاوز طلبات التصالح 2.3 مليون طلب

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مدبولى، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، تجاوزت 2.3 مليون طلب، مؤكدا استمرار المتابعة لتطبيق الإجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.

ويأتى الإقبال من المواطنين لثقتهم فى الدولة وما تقوم به من جهود، إضافة إلى سعيهم إلى تقنين أوضاعهم والحصول على الخدمات بشكل رسمى دون أى مشاكل.

حياة كريمة تخصص 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح

كما قررت مؤسسة حياة كريمة، تخصيص 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة.

وجاء اختيار تلك المحافظات لتصنيفها الأكثر فقرًا وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إضافة لكونها محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

وأكدت المؤسسة أنها تعمل حاليا على دارسة الحالات المطلوب تقنين أوضاعها على مستوى المحافظات الأكثر احتياجأ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى تحمل قيمة التصالح لبعض هذه الحالات، وسيتم تنفيذ ذلك فى المواعيد القانونية المحددة لها.

محافظ سوهاج يسلم 43 من الأسر المستحقة إيصالات سداد رسوم التصالحات

سلم طارق الفقى محافظ سوهاج، 43 من الأسر المستحقة إيصالات سداد رسوم التصالحات فى مخالفات البناء بقرى مركز سوهاج، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "التصالح حياة"، وشهد جانبا من أعمال الدفع للمستحقين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

حضر مراسم التسليم أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدلى أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وممثلى مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأوضح محافظ سوهاج، أن ذلك يأتى فى إطار توحيد الجهود المجتمعية التى تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدا فى سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تسليم قيمة المصالحات فى مخالفات البناء للأسر غير القادرة بأسوان

كما سلم نائب محافظ أسوان الدكتور أحمد شعبان، المبالغ المالية التى خصصتها مبادرة "التصالح حياة"، قيمة المصالحات فى مخالفات البناء للأسر غير القادرة.

وجه نائب المحافظ شكره لمؤسستى حياة كريمة، وصناع الخير، لسرعة الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال المشاركة المجتمعية الجادة، وتحمل المبالغ المالية للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتها على إنهاء إجراءات التصالح بمراكز ومنافذ تلقى الطلبات بمختلف المراكز والمدن، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى والمعيشى لهذه الأسر.

مستقبل وطن يتحمل رسوم التصالح لألف حالة

وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات، أعد حزب مستقبل وطن دراسة متكاملة لدعم هذه الفئات من المخالفين فى توفيق أوضاعهم.

وأعلن حزب مستقبل وطن، تحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودى الدخل، بإجمالى 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسؤوليته ودوره المجتمعى.

المهندسين: إعفاء غير القادرين من دفع الرسوم الإنشائية

وقال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، إنه تم إعفاء غير القادرين من دفع الرسوم الإنشائية فى بعض المحافظات، مؤكدا أن الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمتقدمين فى مخالفات البناء.

وأضاف فى تصريحات له: "نسمع للشكاوى ونعمل على التعامل معه ونحاول حل العقبات الممكنة"، متابعًا: "الدولة أنفقت المليارات للتصدى لظاهرة العشوائيات".

وأوضح أن قانون التصالح يتضمن الحد الأقصى لتقديرات بالمساحة والقيمة، مشيرا إلى أن تقرير التصالح يحدده استشارى هندسى ومن الممكن أن يستغرق يوما واحدا.

وقبل أيام أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن 14 مليار جنيه تم تحصيلها من جدية التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

أضاف أن مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء جاءت كرد فعل إيجابى على مناشدات المواطنين بمدها، لافتًا إلى إن الهدف الرئيسى من التصالح فى مخالفات البناء هو تقنين أوضاع المواطنين، منوهًا إلى أن محافظة البحيرة تأتى فى الصدارة تقديم طلبات التصالح خلال الشهرين الماضيين.