فيديو وصور.. محافظ القاهرة يشرف على عملية رفع مياه الأمطار

وأكد عبدالعال، على جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى جميع أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.
وشدد محافظ القاهرة، على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.
ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم ومطلع كوبرى السيدة عائشة وشارع الفسطاط أمام متحف الحضارات وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولى ونفق الزهراء بحى مصر القديمة، ومن نفق معهد أمناء الشرطة بطرة ومن أمام المحكمة الدستورية بحى دار السلام، كما تم رفع تراكمات المياه من أمام منزل كوبرى كوتسيكا بحلوان ومن أمام المنصة بحى غرب مدينة نصر، وأعلى كوبرى مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر.
جاء هذا بالإضافة إلى ميدان الألف مسكن وأسفل كوبرى المحكمة ومطلع ومنزل كوبرى المطار ونفق السلام ومنزل ومطلع كوبرى ابن الحكم، وأعلى كوبرى أكتوبر الوصلة المعلقة.
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