أكاذيب داعش .. مرصد الأزهر يطلق حملة لمواجهة ادعاءات التنظيم الإرهابى

يُطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع مركز "صواب"، خلال الأسبوع المقبل، حملةً تحت عنوان "أكاذيب داعش"، لكشف زيف ادِّعاءات التنظيم الإرهابى الذى يستخدم النصوص الدينية خارج سياقها، وينتهج سياسة غَسْل الأدمغة من خلال العرض المفرط لمحتويات مرئية عنيفة، كإحدى الحيل التى يستخدمها التنظيم لخداع من يمكن جذبه من المتعاطفين معه.





وتَنشر الحملة شهادات على لسان أعضاء سابقين لـ تنظيم داعش الإرهابى، وأخرى من أناس عايشوها، لترفع الستار عن الحجج والوعود الكاذبة التى استخدمها ذلك التنظيم لجذب أصحاب العقول الهشَّة. وتستهدف الحملة التى تُنشر بــ 12 لغة على مدار أسبوع، حماية النشء والشباب من الوقوع فى شباك الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابى الذى يستغل شبكة الإنترنت التى أتاحت التغلُّب على عوائق الزمان والمكان، من أجل استقطاب مؤيدين جدد وتجنيد مزيد من المقاتلين.

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