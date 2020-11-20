دير مارجرجس الرزيقات يعلن مواعيد استقبال الرحلات فى صوم الميلاد

واستثنى الدير أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. وشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب محافظة الأقصر، يوم الجمعة الماضى، توافد عشرات المسيحيين، تزامناً مع اليوم الرابع للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" فى فلسطين.

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