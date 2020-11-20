7 نصائح من محافظة الجيزة للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ

ودعت المحافظة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، المواطنين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الآتية:

- التنبيه على جميع المواطنين بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء، وكذلك أعمدة الإنارة حرصًا على حياه المواطنين.

- فى حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- فى حالة انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية خصوصًا الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادى أى أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أى طوارئ بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أيه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: " 35863004، 35855722، 35869193، 35869371 أو الخط الساخن 114".

يأتى ذلك فى إطار متابعة محافظة الحيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة، وحرصًا من المحافظة على سلامة المواطنين.