عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع 

شهد عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجمعية "نداء"، لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعى القوقعة ومتعددى الإعاقة وذوى الإعاقة السمع بصرية، لتمويل مشروع تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعى القوقعة لمرحلة رياض الأطفال وما قبلها، فى الفترة العمرية منذ المولد وحتى 8 سنوات.





ويستهدف المشروع الأطفال تحت سن 8 سنوات من مستخدمى المعين السمعى وزارعى القوقعة السمعية. وأشار ممثلو الصندوق وجمعية نداء أثناء التوقيع إلى أن تنمية المنظومة التأهيلية التعليمية للأطفال هى الهدف الرئيسى للمشروع لتكون مكملة لجهود الدولة المثمرة فى علاج الأطفال ذوى الإعاقات السمعية تحت مظلة التأمين الصحى. ويأتى توقيع البروتوكول بهدف وضع برنامج تأهيلى وتعليمى موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعى القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام، تمهيدا لدخولهم مدارس التعليم أو الدمج، يعتمد من وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب وضع دليل استرشادى للمعلم يوضح الأنشطة اللازمة للتأهيل ووضع أداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية يعتمد من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم. كما تم الاتفاق على تدريب 180 معلم وأخصائى على مستوى الجمهورية، على البرنامج والدليل الاسترشادى واستخدام أداة التقييم، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعريف بحقوق الأطفال ضعاف السمع ومزروعى القوقعة، وأهمية منظومة التأهيل والتعليم لهم.

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