انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. الوزراء يصدر قرار مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والكافيهات والورش وكافة الأنشطة التجارية الأخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد غلق المحال العامة والكافيهات وكافة الأنشطة التجارية، من أكثر الأمور التي كانت تهم قطاع عريض من المواطنين وكانت هناك توقعات ونقاشات حادة بين المواطنين خلال الفترة الماضية، اليوم أسدلت وزارة التنمية المحلية الستار عن ذلك، حيث أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، القرار الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمطاعم والكافيهات والورش وكافة الأنشطة الحرفية، والمولات التجارية، على أن يبدأ تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ابتداءً من الأول من شهر ديسمبر المقبل.

مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والكافيهات والورش وكافة الأنشطة التجارية الأخرى:-

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن أنه بصدور القرار الخاص بتنظيم مواعيد عمل المحال العامة والكافيهات والمطاعم والورش وكافة الأنشطة الحرفية، والمولات التجارية سيكون بذلك تم انهاء حالة الفوضي والعشوائية في ذلك الملف لسنوات طويلة، مما سيؤدي إلى الحفاظ على مرافق الدولة وسلامة وصحة المواطنين في مواجهة تفشى وباء كورونا المستجد.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بأن قرار مواعيد غلق المحال العامة والكافيهات والمطاعم والورش والأعمال الحرفية والمولات تم التوصل له بعد عقد عدة اجتماعات مع اللجنة العليا للمحال العامة وبحضور ممثلين من مجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية بذلك.

وشدد على أنه سوف يتم تطبيق قرار مواعيد غلق المحال العامة وكافة الأنشطة التجارية بدون تهاون وذلك اعتباراً من الأول من شهر ديسمبر المقبل.