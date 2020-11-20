ياسمين صبري تتحول لمادة ساخرة على السوشيال ميديا بسبب صورة

أثارت الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صور لها من داخل طارئرتها الخاصة، وتضع حقيبتها على الكرسي المجاور لها ما عرضها لإنتقادات وسخرية متابعيها.

ظهرت صبري بإطلالة جذابة لتخطف الأنظار، مرتدية بليزر بدلة باللون الأحمر، فيما نسقت عليه شيميز قصير باللون الأبيض، وبنطال جينز باللون الأزرق الغامق، ما عكس أنوثتها و قوامها الرشيق الممشوق.

تحيا مصر رصدت العديد من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك الصورة، حيث تضمنت تعليقاتهم : "الشنطة دي أسعد من حياتي، ياريتني الشنطة، خديني معاكي هقعد على رجل الشنطة".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي دخلت به السبق الدرامي في رمضان 2020، وشاركها البطولة كوكبة لامعة من النجوم منهم أحمد الشامي، أيتن عامر، أحمد مجدي.