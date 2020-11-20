غدًا .. كلمة لرئيس مجلس الوزراء فى افتتاح مؤتمر مستقبل الإعلام

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة غدًا خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الإعلام الذى تنظمه وزارة الدولة للإعلام، يبدأ المؤتمر فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة.





ويشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عددًا من الوزراء المصريين والعرب نذكر منهم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونظيره الأردنى على العايد، كما يشارك وزير الاتصالات المصرى الدكتور عمرو طلعت.

وتدعو وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام فى مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة فى المؤتمر اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويناقش المؤتمر التطورات الحالية والمتوقعة فى مجال الإعلام ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء والإعلاميين من مصر و9 دول عربية وأجنبية سواء بالحضور أو الاتصال بالإنترنت أو بفيديوهات مسجله.

ويتم تلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التى ستبث المؤتمر على الرابط:

https://www.facebook.com/SMoInfo/