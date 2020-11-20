ويشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عددًا من الوزراء المصريين والعرب نذكر منهم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونظيره الأردنى على العايد، كما يشارك وزير الاتصالات المصرى الدكتور عمرو طلعت.
وتدعو وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام فى مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة فى المؤتمر اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.
ويناقش المؤتمر التطورات الحالية والمتوقعة فى مجال الإعلام ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء والإعلاميين من مصر و9 دول عربية وأجنبية سواء بالحضور أو الاتصال بالإنترنت أو بفيديوهات مسجله.
ويتم تلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التى ستبث المؤتمر على الرابط:
https://www.facebook.com/SMoInfo/
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا .. كلمة لرئيس مجلس الوزراء فى افتتاح مؤتمر مستقبل الإعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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