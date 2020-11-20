طقس سيئ وتحذيرات رسمية.. خريطة سقوط الأمطار غدا على جميع أنحاء الجمهورية

وفى هذا الإطار أجرى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالات هاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين من بينهم الإسكندرية والبحيرة، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الخميس ومستمرة حتى اليوم الجمعة ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.

وتابع شعراوى، سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا حصر المناطق التى تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية مواطنى محافظة الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات التى أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى لشفط تراكمات المياه فى عدد من المناطق.

ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

فى محافظة القاهرة، أهاب خالد عبدالعال، محافظ العاصمة، بمواطنى القاهرة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة.

وتفقد عبدالعال، عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة، للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة حرصًا على حياة المواطنينـ مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى جميع أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

كما ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ودعت المحافظة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، المواطنين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الآتية: التنبيه على جميع المواطنين بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء، وكذلك أعمدة الإنارة حرصًا على حياه المواطنين، فى حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات، وفى حالة انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية خصوصًا الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادى أى أخطار أو حرائق.

ونصحت بعدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة، وتخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة، والإبلاغ عن أى طوارئ بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أيه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: " 35863004، 35855722، 35869193، 35869371 أو الخط الساخن 114".

أما فى الإسكندرية فأعلن محمد الشريف، محافظ الإقليم، تعطيل الدراسة غدا السبت بجميع المدارس والجامعة، نظرا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من "القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات" وفق للاحتياجات التى يحددها مديرى الإدارات التعليمية- بحسب القرار.

ورفعت المحافظات حالة الطوارئ إلى القصوى، لرفع أى تراكمات لمياه الأمطار، ودفعت بسيارات الكسح لرفع المياه، لتيسير حركة المرور.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر موقع "فيسبوك"، خريطة سقوط أمطار على محافظات الجمهورية وجاءت كالتالى:-

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد السواحل الشمالية يوم السبت 21 نوفمبر، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، رفح".

أما يوم الأحد 22 نوفمبر، فتشهد السواحل الشمالية، أمطار خفيفة على بعض المناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، رفح، العريش".

ونصحت الهيئة باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.