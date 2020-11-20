رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة بـ مؤتمر مستقبل الإعلام.. غدا

يلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة غدًا ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الإعلام الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام، يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الوزراء المصريين والعرب منهم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونظيره الأردني علي العايد، كما يشارك وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت.

يبدأ مؤتمر مستقبل الإعلام الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، وتستمر جلساته بمشاركة مصرية ودولية باستخدام جميع تقنيات الاتصال المباشرة وعبر الانترنت وبالكلمات المسجلة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونظيره الأردني علي العايد، كما يشارك وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت.

ومن المقرر أن يلقي "ميغيل موراتينوس" وزير الخارجية الإسباني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط سابقًا, كلمة يتناول فيها أهم التحديات التي تواجه الإعلام وأثره على الخطاب السياسى العالمى.

ويهدف مؤتمر مستقبل الإعلام إلى وضع تصور مستقبلى للإعلام في ظل التحولات الذكية في صناعة الإعلام، إلى جانب الخروج بتوصيات حول التعامل مع الإعلام الحديث، وتحديد المسئولية الأخلاقية للإعلام في ظل هذا التطور.

ويعد هذا المؤتمر منصة دولية لتبادل الأفكار والاطلاع على الخبرات العالمية المختلفة في مجال الإعلام وتطويره.

ويأتي المؤتمر بشكل جديد حيث يجمع بين الحضور الفعلي والمداخلات الحية والمسجلة للتغلب على الظروف الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي بسبب أزمة كورونا، واستغلالا للتطور التكنولوجي.

ويناقش المؤتمر التطورات الحالية والمتوقعة في مجال الإعلام ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء والإعلاميين من مصر و9 دول عربية وأجنبية سواء بالحضور أو الاتصال بالإنترنت أو بفيديوهات مسجله.

ويتم تلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر.

وتدعو وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة ،ونتلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر.