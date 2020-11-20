نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية العربية وجامعة القاهرة يحصدان المراكز الأولي في بطولة السلاح للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة السلاح التي تقام ضمن فعاليات النسخة ٤٨ من الدورة الرياضية للجامعات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي اقيمت بنادي السلاح السكندري، وشارك فيها 60 طالب وطالبة يمثلون جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية والأكاديمية العربية والبريطانية وفاروس ومصر الدولية والألمانية وبنى سويف والمصرية الأهلية وطنطا والكندية وبدر والمستقبل ومعاهد التعليم العالي.

حصلت جامعة القاهرة علي المركز الأول في الترتيب العام علي مستوى الطلبة للفردى والفرق، بينما حصدت الأكاديمية العربية المركز الأول في الترتيب العام علي مستوى من الطالبات للفردى والفرق، في حين جاءت نتائج منافسات الفردى للطلبة كالتالي: