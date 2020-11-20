سيدة الترمس تشعل السوشيال ميديا وتلقى إستجابة سريعة من جانب الحكومة

أثارت سيدة الترمس حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب اللقطات التي انتشرت لها أثناء جلوسها على إحدى الأرصفة سعيًا وراء رزقها على الرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدنها محافظة القاهرة.

سيدة الترمس





تحيا مصر رصدت العديد من التعليقات التي جاءت على صور سيدة الترمس التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ناشد العديد من المواطنين بضرورة الوصول لتلك السيدة المتقدمة في العمر لمساعدتها.

حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوصول لسيدة الترمس كي يساندوها، ولكن سرعان ما لاقت الصور تشجيعًا حافلًا لسيدة المطر، لتصل إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي بادرت بمساعدتها.

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تعرضت البلاد اليوم إلي موجة طقس سيئ، حيث غمرت مياه الأمطار معظم المحافظات خاصة في القاهرة والجيزة، حيث وصلت أحيانًا إلى حد السيول، بالإضافة إلى الرياح الشديدة.