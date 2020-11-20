محمد عطية يعلن خطوبته على ميرنا الهلباوي "فيديو"

أعلن الفنان محمد عطية، خطبته رسميًا للبلوجر ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر عطية عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على "انستجرام"، فيديوهات من الخطوبة مع ميرنا الهلباوي وأسرتها.

من جانبها نشرت ميرنا صورًا من جلسة تصوير الخطوبة، عبر حسابها على Instagram، وعلّقت كاتبة: "أنت الشخص الذي طلبته من الله".



وكانت قد انطلقت حلقة من التساؤلات الواسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن علاقة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية، جراء انتشار بعض مقاطع الفيديو عبر مختلف صفحات السوشيال ميديا وبعض من مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بينهم أثناء رقصهما مع بعض على أغاني المهرجانات.