أعلن الفنان محمد عطية، خطبته رسميًا للبلوجر ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر عطية عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على "انستجرام"، فيديوهات من الخطوبة مع ميرنا الهلباوي وأسرتها.
من جانبها نشرت ميرنا صورًا من جلسة تصوير الخطوبة، عبر حسابها على Instagram، وعلّقت كاتبة: "أنت الشخص الذي طلبته من الله".
اقرأ أيضًا..معلومات عن حياة ميرنا الهلباوي التي أثارت الجدل مؤخرًا بعلاقتها مع محمد عطية
وكانت قد انطلقت حلقة من التساؤلات الواسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن علاقة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية، جراء انتشار بعض مقاطع الفيديو عبر مختلف صفحات السوشيال ميديا وبعض من مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بينهم أثناء رقصهما مع بعض على أغاني المهرجانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عطية يعلن خطوبته على ميرنا الهلباوي "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.