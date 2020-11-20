سعفان: اكتشفنا متوفين وأصحاب أملاك متقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة فى مصر"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أن هناك 6 ملايين عامل سجلوا للحصول على المرحلة الثانية من المنحة ويتم تدقيق بياناتهم الآن.

وأوضح أن القائمين على المبادرة اكتشفوا بعض الحالات فى المرحلة الأولى ممن لديهم ممتلكات وحسابات وبعضهم متوفى، منوهًا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أنهم فوجئوا بوجود البعض ممن يحاولون التواصل مع الباحثين عن عمل من أجل النصب عليهم، داعيًا العمالة بعدم الانصياع وراء من يحاولون النصب عليهم، مضيفًا: "لو فيه قرار هايكون من خلال موقع الوزارة والقنوات الفضائية".