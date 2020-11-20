فيديو.. عوض تاج الدين : لا يوجد لقاح يمنع الإصابة بكورونا بنسبة 100%

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "لا نشكك فى اللقاحات المعلن عنها ولكن النشر فى المجلات العلمية هو الذى سيحدد الفعالية". وأضاف: "هناك وسائل ربانية وتحذيرات تستطيع أن تقلل نسب الإصابة ونسب انتشار المرض مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدى بالاستمرار"، مشيدا بإجراءات وزارة التعليم للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس. وحذر المدخنين قائلاً: "المدخنون أكثر فئة معرضة للإصابة والمضاعفات، التدخين عامل سلبى شديد فى الإصابة والمضاعفات".

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