قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الحديث عن العلاقة التى تربط جماعة الإخوان الإرهابية بالمجتمع المصرى موثقة بالأدلة وبحقائق لها ثوابت تاريخية وليس عن هوى.





وأشاد مفتى الجمهورية فى حديثه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" الذى يُعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، بالبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشأن حرمانية الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، لأنه وضع النقاط على الحروف والنهاية لبلورة الأفكار السابقة فى صورة نهائية، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية لها فتوى قديمة عن الانتماء لتلك الجماعة وانتهت إلى حرمة الانضمام لها. ووجه علام رسالة للشعوب بالانتباه من هذا الخطر الذى تمثله الجماعة الإرهابية الأم، قاصدا "الإخوان" والجماعات التى خرجت منها، لأنهم استقوا أفكارهم المتشددة وتوجهاتهم من الأم الشريرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مفتى الجمهورية : الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.