وزير التعليم ينفى إصابته بكورونا: العمل مستمر ولو كره الكارهون

وكتب شوقى: "رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الشائعات، الحمد لله لست مصابا بكورونا، وكنت فى احتفالية تحيا مصر بالأمس". واختتم وزير التربية والتعليم قائلًا: "العمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين".

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