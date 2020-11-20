الصحة: إنتاج لقاح كورونا في مصر فور اعتماد مأمونيته

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ان مصر تعمل بالتعاون مع الجانب الصيني لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد من خلال شركه الامصال والقاحات فاكسيرا، من خلال نقل منصات التصنيع وآلياتها الي مصر للبدء في انتاج لقاح كورونا فور اعتماده.

واكد رئيس الإدارة المركزية، ان لقاح كورونا الصيني سيكون جاهزا للاستخدام بعد اعتماد مأمونيته، ليتم البدء في التصنيع والتوزيع.

واضاف، إنه منذ بداية الحديث عن فيروس كورونا علي مستوي العالم، ومصر طرقت جميع الابواب مستغلة ثقلها السياسي علي المستوي الدولي لتأمين حصة للمواطنين المصريين والفئات عالية الخطورة لأصحاب الأمراض المزمنة والفريق الطبي الأكثر عرضة للفيروس.

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات لـ صدي البلد، ان مصر من أولى الدول التي حجزت لقاح اوكسفورد الخاص بشركة استرازينكا.

وأوضح، رئيس الإدارة المركزية، أن مصر بادرت بحجز حصة من لقاح شركة مديلنا الأمريكية.

واضاف عبد الفتاح، أن مصر تشارك مع الشركتين الصينين سينوفارم و ساينوفاك، في التجارب الإكلينيكية، لاحد اللقاحات، وجهزت خطوط الانتاج للقاح الآخر، وفي حاله اعتماده، سيتم توفره للمواطنين وتقوم مصر بدورها الريادي في المنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن وقت حصول العالم علي لقاح لفيروس كورونا، مصر ستحصل عليه وبشكل سريع، وذلك لأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي تؤمن حصولنا علي اللقاح، وذلك عند الانتهاء من التجارب الإكلينيكية السريرية بالمرحلة الثالثة، وبعدها يعتمد اللقاح ويبدأ بالتصنيع والتوزيع، ونعد المواطنين بتوفير اول لقاح معتمد بفيروس كورونا فور جاهزيته.

ومن جهته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية، في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، أن إعلان الشركة إثبات فعالية لقاحها بنسبة 90% مبشر، مشددًا على أهمية عدم التعجل، من الناحية العلمية حتى انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

وأشار إلى أهمية قياس المأمونية القصيرة وطويلة المدى للقاح، والتي تعني أن اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، منوهًا إلى أن إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهور.

واضاف ان مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد عن طريق مبادرة COVAX.

واكد مجاهد، أن الوزارة تجري التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك العديد من الشركات بمختلف دول العالم تقدمت بملفات لوزارة الصحة والسكان لإجراء بحوث إكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد في مراحل مختلفة (الثانية، والثالثة)، كما أبدى بعضهم رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أي من هذه الملفات، ومازلت تحت الفحص والمراجعة.

ونوه "مجاهد" الى أن مصر تشارك حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد من خلال 6 آلاف مشارك، مشيرًا إلى أن تلك التجارب التي أطلق عليها "من أجل الإنسانية" تستهدف ٤٥ ألف مبحوث على مستوى العالم، وتتم في ٤ دول عربية (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).

وقدمت شركة فاركو للأدوية، بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على أن يتم بعدها إتمام إجراءات تسجيل اللقاح والتصنيع في المرحلة الرابعة.

واعلنت فاركو للأدوية، أنه تم إجراء التجارب السريرية المتعلقة بلقاح كورونا الروسى علي 40 ألف متطوع حول العالم وأثبت فاعلية كبيرة وأظهر نتائج مبشرة.

واوضحت الشركة، إن اللقاح الروسى سيتم تصنيعة في مصر ويجعل منها مركز قوى في افريقيا لتصنيع اللقاحات وفي مقدمتهم لقاح كورونا .

ويتميز اللقاح الروسي في استخدام نوعين مختلفين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية التي تمكن من توفير استجابة مناعية قوية وطويلة الأجل بعد الحقن الثاني.

ويعتمد لقاح سبوتنيك الروسىSputnik V على منصة ناقلات للفيروسات الغدية البشرية مدروسة جيدًا، والتي أثبتت أنها آمنة وفعالة مع عدم وجود آثار جانبية طويلة المدى في أكثر من 250 تجربة سريرية على مستوى العالم، أجريت خلال العقدين الماضيين، "في حين أن تاريخ الاستخدام من الفيروسات الغدية البشرية في تطوير اللقاح كانت في عام 1953.

و تم الموافقة على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V ، لفيروس كورونا وتجرى حاليا في بيلاروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ودول أخرى، بالإضافة إلى المرحلة الثانية والثالثة في الهند.