آخر أسعار الذهب والفضة في الأسواق.. فيديو

انخفضت أسعار الذهب مرة أخرى فى الأسواق المصرية بعد أن ارتفعت فى الآونة الأخيرة مما أدى إلى تحريك حركة البيع والشراء مرة أخرى.

ورصد دوت الخليج أسعار الذهب والفضة فى الأسواق المصرية كالآتى:

سعر جرام الذهب عيار 21 هو 821 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 هو 703 جنيهات.

سعر جرام الفضة المصري هو 18 جنيها ولكن الطلب علي الفضة الإيطالي أكثر بسبب كثرة أشكالها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وزادت حركة البيع والشراء في الفترة الأخيرة بعدما قد انخفض سعر جرام الذهب 50 جنيها بعد أحداث الانتخابات الأمريكية الأخيرة وبناءً علي تغيير سعر الذهب في الأسواق العالمية قد زادت الأسعار 20 جنيها مرة أخري، ولكن يوجد حركة كبيرة في البيع والشراء علي عكس الفترة الماضية عندما كانت الأسعار مرتفعة كانت شبه متوقفة حالة الشراء تماما وكان الإقبال علي البيع فقط, ويوجد مؤشرات علي زيادة الأسعار من جديد في بداية العام القادم.