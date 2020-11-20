متحدث الري لـ دوت الخليج: جارِ تخفيض أعداد العاملين بما لا يؤثر على سير العمل

قال المهندس محمد غانم متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تدرس الموقف الخاص بتداعيات جائحة كورونا على حسب احتياجات العمل.



وأضاف "غانم" فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه سيتم تخفيض الأعداد فى الوزارة بما لا يؤثر على سير العمل مع السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية منع انتشار فيروس كوفيد 19 "كورونا"، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عقد اجتماعًا بحضور الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومة لمتابعة عقود مشروعات الخطة الاستثمارية بما يُسهل عملية اعداد التقارير الفنية التي توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، كما تشتمل على منظومة لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وقد قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بجولة مفاجئة فى مبنى الوزارة، حيث التقى سيادته بالسادة العاملين، و وجه بضرورة الاستمرار فى إتباع كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا"، وذلك في ضوء حرص وزارة الموارد المائية الري علي صحة العاملين بها.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة ارتداء الكمامات الواقية، والالتزام بالتباعد بين الموظفين، وعدم التزاحم عند المصاعد أو أثناء التوقيع علي دفاتر الحضور والانصراف، مع استخدام مطهرات الأيدي بشكل دائم، وقياس درجة الحرارة للعاملين وكافة المترددين علي الوزارة يومياَ، والتشديد علي إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد ودورات المياه.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.