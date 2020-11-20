نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال حافل للإعلامي مؤمن الجندي في ندوة "الإعلام الرياضي الجديد" بجامعة الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، بتنظيم ندوة بعنوان”الإعلام الرياضي الجديد” بحضور الإعلامي مؤمن الجندي مدير مشروع إعلامي في مصر.

واستقبلت الأستاذة الدكتورة آمال يوسف عميدة الكلية، الإعلامي مؤمن الجندي في مكتبها، وتبادلا أطراف الحديث حول مستقبل الإعلام الرياضي بمصر ومدى اهتمامه بالألعاب الأخرى.

وحضر عدد كبير من الطالبات الندوة، وسط استقبال حافل وتنظيم رائع أشاد به الدكتور مؤمن الجندي مدير التدريب الإعلامي بأكاديمية الفجر والأكاديمية الأمريكية في مصر.

وتناولت الندوة عدة محاور أهمها آليات الإعلام الرياضي الجديد، وكيفية نشر ثقافة الإعلام الرياضي بكل تخصصات الرياضة وليست كرة القدم فقط، أيضًا احتياجات الطالبة لتصبح إعلامية ومذيعة رياضية متميزة، بالإضافة لمحور اهتمام الإعلام الرياضي بكرة القدم النسائية.

كانت لجنة التكنولوجيا والمعلومات اللجنة العلمية تحت رعاية الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور آمال يوسف عميد الكلية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور إيناس سالم وكيل الكلية لشوؤن التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور عبير شديد مستشار اللجنة، قد وجهت الدعوة للإعلامي مؤمن الجندي لاستضافته بالكلية.