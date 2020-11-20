تحيا مصر يكشف حقيقة إصابة وزير التربية والتعليم بفيروس كورونا

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العديد من الأنباء حول إصابة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من خلال منشور له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الحمد لله لست مصابا بكورونا وكنت في احتفالية تحيا مصر بالأمس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقي، أن الدراسة مستمرة ولن تتوقف؛ حتى لو اضطرت الدولة في أصعب الظروف لإغلاق المدارس، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خطتها وكافة استعدادتها للسيناريوهات المختلفة، وأنها لن تسمح بتفشي الوباء أو الفيروس من خلال المدارس.

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وأوضح، أن الوزارة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين إنتظام الطالب في الحضور أو تحويله لنظام المنازل وتحمل مسؤولية تعليم نفسه على أن يحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.