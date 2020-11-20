فيديو .. مفتى الجمهورية : الاستعلاء أحد ركائز فكر جماعة الإخوان الإرهابية

أكد فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن جماعة الإخوان الإرهابية فور وصولهم للحكم نصّبوا أنفسهم بأنهم حماة الإسلام حتى تسير الدولة المصرية على فكرهم غير عابئين بمصر الأزهر وتاريخها.





وأضاف فضيلة المفتى خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق الذى يُعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، أن حديث حسن البنا عن الإسلام يُؤدى إلى الفرقة، وخلق أزمات فى المجتمع ومن ثم الاستعلاء أحد الركائز الأساسية فى فكر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال احتكار الإيمان ودعوة المجتمع إلى انتهاج فكرهم. وأوضح فضيلته أن الأدلة على تحريم الانتماء للجماعات الإرهابية مثل الإخوان كثيرة، حيث يقوم القرآن الكريم على التعاون والوحدة وما يؤدى إلى الاستقرار والعمران، وما يؤدى إلى تحقيق خلافة الله فى الأرض من قِبل الإنسان خلافة حقيقية يسودها روح العمران الحقيقى.

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