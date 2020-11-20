هانى الناظر : 6 أسباب تدفعنى للرد بنفسى على أسئلة متابعى فيسبوك

أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، أنه يجيب بنفسه على الأسئلة التى ترد إليه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وكتب الناظر، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، قائلاً: "كثيرون يسألونى هل هناك مساعدين لى أطباء يقومون بالإجابة على أسئلة حضراتكم الطبية التى تصلنى يوميا، والحقيقة أننى أقوم بالإجابة على كل سؤال بنفسى وللأسباب الآتية: أولا كل إنسان بيرسل سؤال بيكون عنده ثقة فى إن أجاوب بنفسى، وبالتالى مستحيل أن أكسر بخاطره، ثانيا هذه أمانة فى رقبتى واتحمل مسؤولية ما اكتبه من علاج ولا أقبل احتمال واحد فى المئة خطأ يرتكبه إنسان آخر ولو عن غير قصد". وتابع: "ثالثا أنا أشعر بسعادة بالغة وأنا أجاوب على أسئلة المرضى فى محاولة منى للتخفيف عنهم، خصوصًا وأنا أعلم أن كثيرين منهم يريدون زيارتى فى العيادة ولكن ظروفهم لا تسمح نتيجة وجودهم فى مدن وقرى بعيدة جدا عن القاهرة، خامسا إيمانى بأن ما أفعله هو رد جميل لوطنى مصر ولكل المصريين فما وصلت له من موقع علمى ومهنى بفضل هذا الشعب الطيب الأصيل وهذه البلد العظيمة، سادسا والأهم عندى أمل أن يرضى الله عنى".

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