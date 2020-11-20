أول تحرك من وزارة التضامن تجاه سيدة المطر

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الجمعة، توجيه فريق التدخل السريع بالوزارة للتعامل مع السيدة، وتلبية احتياجاتها.
وأشارت الوزارة، إلى أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوى الإعاقة، أو المشردين، على الخط الساخن للوزارة 16439، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.
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