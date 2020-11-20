سفير مصر باليمن يلتقى رئيس المجلس الانتقالى

التقى أحمد فاروق، سفير مصر غير المُقيم لدى الجمهورية اليمنية، برئيس المجلس الانتقالى الجنوبى عيدروس الزُبيدى، وتناول اللقاء تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض.





وبحسب بيان عرضته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عبر موقع "فيسبوك"، جرى خلال اللقاء استعراض سُبل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية يُعيد لليمن أمنه واستقراره. وأكد السفير المصرى على موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيبها بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة فى مختلف المجالات بمجرد تشكيلها.

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