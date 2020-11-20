فيديو .. مفتى الجمهورية : العنف عقيدة إخوانية متأصلة داخل كيان الجماعة

ووصف فضيلة المفتى خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مقال حسن البنا فى العدد الأول من مجلة "النذير الإخوانية" بأنه كان تأصيلًا لمنهج تكفير المجتمع والعنف الإخوانى.
وأوضح "انتهينا فى مجلد كبير عن التأسلم السياسى بأن حسن البنا رفض فكرة الدولة عندما قرر الدخول فى المجال السياسى وامتنع عن تنفيذ القانون عن طريق إنشاء حزب".
وأضاف "وجه حسن البنا فى افتتاحية العدد الأول لمجلة (النذير) الدعوة إلى المسؤولين من قادة البلد وزعمائها ووزرائها وحكامها وأحزابها وسندعوهم إلى منهاجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم، فى طريق الإسلام فإن لجأوا إلى المواربة وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة، فسنكون بمثابة الحرب على كل زعيم أو رئيس أو حزب".
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