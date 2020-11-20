فيديو.. وزيرة التضامن: جار التنسيق لتوفير شقة لـ سيدة المطر

وأضافت، القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، والمذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أنها سيدة بسيطة تتكسب من بيع الترمس، لافتة إلى أن فريق التدخل عرض نقلها إلى أحد دور الرعاية ولكنها رفضت وطلبت شقة. وأوضحت أن هناك مفاوضات مع محافظة القاهرة لتوفير شقة للسيدة، مضيفة: "والله المواطنين فى عنينا، وهناك حالة شبيهة تم توفير شقة لها"، متابعة: "اللى بيشتغلوا بنسميهم أياد شريفة ويستاهلوا كل خير".

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