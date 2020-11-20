الصحة: ورشة عمل بالتعاون مع طب هارڤارد حول مستجدات كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تنظيم ورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبى، غدًا السبت، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات، بمشاركة الدكتور "أجاى سينج" الرئيس المساعد لعميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبى فى مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقا للمعايير العالمية، وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى المستمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه يتم عقد ورشة العمل أونلاين وتستمر على مدار 4 أيام فى الفترة من 21 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، حيث تشمل كلمة افتتاحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحاضرات لأساتذة من كل من كلية طب هارڤارد الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وجامعة ملبورن، ثم جلسة ختامية تشمل حلقة نقاش برئاسة الدكتورة هالة زايد.

وأشار إلى أن ورشة العمل تشمل محاضرات حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى العالم وبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى مستجدات التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما تشمل ورشة العمل آلية التعامل فى العيادات الخارجية والتأثير النفسى والاهتمام بالصحة العامة للأطباء.

وذكر مجاهد أنه يمكن للأطباء وكافة العاملين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة والباحثين، تسجيل الحضور من خلال اللينك: https://bit.ly/2IUkXMW .

ولفت إلى أنه يمكن حضور ورشة العمل أونلاين على تطبيق Zoom من خلال اللينك: https://bit.ly/36Q7jTy

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهدت توقيع مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر من العام الماضى، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبى بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، للمشاركة فى البرنامج التدريبى لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.