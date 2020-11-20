البابا تواضروس يستقبل صاحب جائزة نيوتن عن اكتشاف الجين المسبب لسرطان الكبد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الباحث الدكتور ماركو يوسف الذي استطاع اكتشاف الجين المسبب لسرطان الكبد، والذي حصل بموجب البحث على جائزة صندوق نيوتن الدولية، حيث من المنتظر أن يساهم هذا البحث في القضاء على هذا النوع من السرطان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن "ماركو" يخدم وسط الشباب بمطرانية سمالوط بمحافظة المنيا.

وقرر الباحث تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان خلال الاحتفال بافتتاح مكتبة واستوديو معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.

ومنح قداسة البابا تواضروس الثاني درع التكريم للدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية خلال الاحتفالية التى أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالعباسية بحضور الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ومجموعة من الأباء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عددًا من المشروعات الجديدة بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية، حيث تضمنت المشروعات الجديدة التي افتتحها البابا تواضروس الثاني المكتبة الجديدة، حيث تفقد كافة أركانها واطلع على عدد من الكتب الموجودة، حيث تضم المكتبة باقة من الكتب والوثائق القديمة والتراثية، إلى جانب افتتاح استوديو الصوتيات وقاعة المؤتمرات حيث تم تأسيسهما على أعلى مستوى من الجودة.