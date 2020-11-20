انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. تعليق الدراسة بجميع مدارس وجامعة هذه المحافظة بسبب موجة الطقس السيئ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشهد مصر خلال هذه الأيام موجة جديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدد من محافظات الجمهورية، وبالأخص محافظة الإسكندرية، والتي تعرضت منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 لموجه شديدة من موجات الطقس السيئ، مع هطول أمطار غزيرة ورعدية أدت إلى عدد من الوفيات وتهدم عدد من المنازل، حيث أن هطول الأمطار لا يتوقف.

محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة بكل مدارس محافظة الإسكندرية غداً:-

قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تعطيل الدراسة يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، وذلك بسبب ما تتعرض له محافظة الإسكندرية خلال اليوم وغداً السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 وفقاً للتقارير الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية، من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على كل مدن ومراكز المحافظة، وأدت إلى سقوط منزل وتصدع عدد أخر بالإضافة إلى تسجيل عدد من الوفيات.

وأشار السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن هذا قرار تعليق الدراسة بكل مدارس محافظة الاسكندرية يوم غداً السبت إنما جاء لحماية أبناؤنا الطلاب من موجة الطقس السيئ وعدم النزول إلى شوارع مدينة الإسكندرية والتي تشهد على مدار الساعة سقوط أمطار غزيرة ورعدية لا تتوقف.

وأضاف بأن قرار تعليق الدراسة بمدارس محافظة الإسكندرية الهدف منه أيضاً إعطاء الفرصة للأجهزة والجهات المعنية بإزالة الاثار السلبية لهطول الأمطار الغزيرة والرعدية للعمل بحرية.

أيضاً أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية قراراً بتعطيل الدراسة يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2020 بجميع الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الإسكندرية مع استمرارها أونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بكل كلية.