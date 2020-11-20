صور: معاش وشقة.. تفاصيل استجابة وزارة التضامن لـ سيدة المطر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع السيدة التى تداول رواد التواصل الاجتماعى صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع الجيزة.





وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة أنها تدعى نعمات عبدالحميد من محافظة بنى سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريبا بعد أن رزقت منه بطفل وهى حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أى أبناء وانتقلت معه للعيش فى القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الإنشاء وتعانى الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع الجيزة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، وأن الزوج يعانى من مرض الكلى والزوجه تعانى من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وعرض الفريق إيداعها إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التى تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التى تحصل عليها وتم إفادتها أنه سيتم تحويل الملف الطبى لوزارة الصحة وبخصوص المعاش سيتم بحث الأمر من جانب الوزارة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.