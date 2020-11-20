وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، خلال برنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "إحنا أصلا من بنى سويف، وقاعدين فى الجيزة من 20 سنة، وأنا شغال حارس فى عمارة". وأوضح أن زوجته تبيع الترمس منذ 20 عامًا، لافتًا إلى أن فريق من وزارة التضامن يعملون على نقل زوجته إلى دار رعاية، مناشدًا بصرف معاش لزوجته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. زوج سيدة المطر : بتشتغل من 20 سنة.. ونفسى يتصرفلها معاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.