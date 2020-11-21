انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وكمياتها على كافة محافظات الجمهورية لمدة 7 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمر مصر هذه الايام بموجه من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ورعدية خاصة على محافظات السواحل الشمالية، تكون من متوسطة إلى خفيفة على باقي محافظات الجمهورية، ونتيجة لما يصاحب هطول الأمطار من أثار سلبية تتمثل في غرق الشوارع وعدم القدرة على الخروج من المنزل، فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بياناً أعلنت فيه عن أماكن سقوط الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية من يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن أماكن سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية لمدة أسبوع يبدأ من يوم السبت 21 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020:-

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً هاماً بأماكن سقوط الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية وذلك لمدة أسبوع كما يلي:-

ووفقاً للبيان السابق الصادر من هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار ولكن بدرجات متفاوتة من يوم لأخر ومن محافظة لأخرى، فبالنظر ليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 نجد أن سقوط الأمطار الغزيرة ستكون على بعض المناطق بالمحافظات الساحلية وهي محافظات الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، كما من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق في محافظات كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الغربية.

كما تضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ الأجهزة المعنية في المحافظات التي سيقط بها الأمطار بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من الآثار السلبية من جراء سقوط الأمطار.