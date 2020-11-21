انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن استمرار الأمطار الغزيرة طوال الليل وغداً ببعض المحافظات وتفاصيل طقس السبت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها منذ قليل عن استمرار التقلبات الجوية وحالة الطقس السيئ التي ضربت العديد من المحافظات على مدار يوم الجمعة، والتي أدت إلى غرق الشوارع بالمياه وخاصة في محافظة الإسكندرية، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار منزلين بالإسكندرية وسقوط 4 قتلى و6 جرحى آخرين، وتسببت مياه الأمطار في شلل شبه تام بالعديد من شوارع محافظة الإسكندرية.

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الأمطار الغزيرة

وبسبب هذه التقلبات أعلن محافظ الإسكندرية عن تعطيل الدراسة اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة حرصاً على سلامة الطلاب، ولإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لاستمرار العمل والتخفيف من حدة هذه الموجة التي تتعرض بعض المحافظات بالسواحل الشمالية.

وفي سياق متصل أعلنت الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك على استمرار الأمطار الغزيرة والسحب الرعدية طوال هذه الليلة وعلى مدار يوم السبت بالإسكندرية والإسماعيلية وبعض مناطق السواحل الشمالية، وذلك وفق صور الأقمار الصناعية

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت في وقت سابق بأن الأمطار الغزيرة ستستمر يوم السبت على الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد ورفح، ومتوسطة وغزيرة على كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية، وحول تفاصيل طقس السبت 21 نوفمبر ودرجات الحرارة المتوقعة في تقرير الهيئة التالي.