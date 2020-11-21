انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن زيادة جديدة بـ أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة والإجمالي يقفز لـ112318 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم نهاية الأسبوع الجمعة الموافق 20 نوفمبر الجاري، وسط تحذيرات من ارتفاع الإصابات خلال الثلاثة أشهر القادمة “ديسمبر ويناير وفبراير” وذلك تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، وتجمع العديد من المواطنين في مكان واحد وغلق الأبواب والنوافذ، وهذا ما أكده اليوم نائب حميات إمبابة، مشيراً إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا لو دخلت مصر سيكون هناك كوارث وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 20 نوفمبر

ووفق آخر إحصاء للصحة، فقد أعلن متحدث الوزارة الرسمي عن تسجيل 121 حالة تعافي جديدة وارتفاع إجمالي حالات التعافي لـ 101685 حالة، مع تأكيد الصحة بشكل مستمر على خروج كل الحالات المذكورة والمتعافية من مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 363 حالة إصابة جديدة مقارنةً بـ 342 حالة بالأمس، واستمرار زييادة الإصابات بشكل يومي، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية دخول كورونا إلى مصر وحتى اليوم إلى 112318 حالة.

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ووفق بيان وزارة الصحة فقد ارتفع مؤشر الوفيات اليوم إلى 13 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6521 حالة، وسط تخوفات كبيرة من موجة ثانية محتملة ترفع الإصابات أكثر مما هي عليه الآن.