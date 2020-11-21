وزير التعليم : القصة مقررة فى جميع المراحل الدراسية ولن يتم إلغاؤها

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القصة فى المراحل الدراسية المختلفة مقررة، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك أسئلة على القصة فى الصفين الأول والثانى الثانوى ومنها المقالية، أما فى الثانوية العامة فسوف يكون هناك أسئلة أيضاً ولكن ليست بحاجة الى استخدام القلم أو تصحيح بشرى.





وأوضح وزير التعليم، أن القصة "مطلوبة ومقررة" وسوف يمتحن فيها الطلاب بشكل مختلف ولم يتم إلغاؤها. ولفت شوقى إلى أن القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل فى عالم السوشيال ميديا أصبح حرفة الكثيرين. وتابع: "المؤسف أن البعض يتمنى أن لا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست فى الامتحان وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة". وأضاف، أن كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الأدب العربى طه حسين. وقال: "أتمنى أن نتفكر جميعا لماذا نتعلم وان نسترجع حب التعلم والمعرفة وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم". وأشار الوزير إلى أن الطريق طويل حتى نعود لما كنا عليه من تقدير واحترام للعلم والعلماء.

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