قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب، على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.





وأهاب محافظ البحيرة بالمواطنين الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى. يذكر أن مراكز ومدن محافظة البحيرة تعرضت اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ، حيث تساقطت الأمطار بالمراكز والمدن وبأنحاء متفرقة بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم بهذه المناطق بسبب الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.