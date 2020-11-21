أهم الأخبار.. ولاية جورجيا تحطم آمال ترامب.. محافظ القاهرة يحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى .. وقفزة جديدة في أعداد المصابين بـ كورونا

نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عدد من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

ولاية جورجيا تحطم آمال ترامب بعد إعادة فرز الأصوات

صادقت ولاية جورجيا الأمريكية على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأصوات الولاية بعد عملية إعادة فرز الأصوات، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.. للمزيد اضغط هنا

نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار

أهاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمواطنى القاهرة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة .. جاء ذلك خلال الجولة التى يقوم بها محافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.. للمزيد اضغط هنا

الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي في هذا اليوم ..تفاصيل

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أن موجة الطقس السيئ مستمرة حتي الأحد المقبل.. للمزيد اضغط هنا

وزير التعليم: لست مصابا بـ كورونا والعمل مستمر ولو كره الكارهون

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال: رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الإشاعات .. للمزيد اضغط هنا :

الذهب يرتفع 3 جنيهات بختام التعاملات.. عيار 21 بــ813 جنيها

يستعرض موقع "دوت الخليج" الإخبارى أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، لدى محلات الصاغة.. للمزيد اضغط هنا