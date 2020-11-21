نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عدد من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
ولاية جورجيا تحطم آمال ترامب بعد إعادة فرز الأصوات
نداء هام من محافظ القاهرة للمواطنين بسبب الأمطار
الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي في هذا اليوم ..تفاصيل
وزير التعليم: لست مصابا بـ كورونا والعمل مستمر ولو كره الكارهون
الذهب يرتفع 3 جنيهات بختام التعاملات.. عيار 21 بــ813 جنيها
قفزة جديدة.. الصحة: تسجيل 363 إصابة بـ كورونا.. و13 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. ولاية جورجيا تحطم آمال ترامب.. محافظ القاهرة يحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى .. وقفزة جديدة في أعداد المصابين بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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