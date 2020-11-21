انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار البنك الأهلي وبنك مصر بشأن أسعار الفائدة على الودائع بعد خفض المركزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة خفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة، وذلك على الإيداع والإقراض، ونتيجة لهذا القرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فقد أعلن كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن قرارهما بشأن أسعار الفائدة على الودائع بعد القرار الأخير الصادر من قبل البنك المركزي المصري، وهو ما سنذكره في السطور التالية.

قرار البنك الأهلي وبنك مصر بشأن أسعار الفائدة بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة:-

أولاً:- البنك الأهلي المصري:-

قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، بأن البنك لن يقوم بتغيير أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المرتفع حالياً، وكذلك فإنه سوف يتم الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير كما هي دون تغيير على الرغم من قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة.

ثانياً:- بنك مصر:-

قال نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي، بأن بنك مصر يقوم بإجراء مزيد من الدراسة ولن يقوم بخفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير كما فعل البنك الأهلي المصري، لحين الاستقرار على رأي معين بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة.

يذكر أن أسعار الفائدة على الودائع لدي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر حالياً كالتالي:-