أهمها حسن اختيار الموضوع .. وزير الأوقاف يوضح عوامل نجاح الخطبة

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن الخطابة أحد أهم فنون القول، وضروب البيان، ووسائل التأثير، وإذا كان الشعر لغة الخاصة فإن الخطابة لغة الخاصة والعامة معًا.





وأضاف، أنها أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشارًا؛ إذ لا يُتصَوَّر أن يكون الشعر بتفعيلاته أو تقنياته وتركيباته سابقًا على الخطابة بعفويتها وتلقائيتها وحاجة الناس الملحة إليها ، كما لا يتصور أن تكون القصة ببنائها الفنى سابقة عليها أيضًا ، اللهم إلا ما كان حكيًا أو روايةَ أحداث لا ترقى إلى مفهوم الفن القصصى ، وإذا كان هذا حال القصة فمن باب أولى حال الرواية والمسرح.

وأوضح أنه قد يظن بعض من لا علاقة لهم بالعلم، ولا الأدب، ولا البلاغة، ولا الفصاحة، أن الخطابة صنعة من لا صنعة له، كما صار الحال مع بعض من يظن أن القصة والمقالة كذلك.

وتابع، أنه قد أغرى ما آل إليه حال هذه وتلك من الضعف فى حقب سابقة بركوب مركب وعر وناقة غير ذلول، فضلوا وأضلوا، فكان لابد من إعطاء القوس باريها، والرمح راميها، فقررنا منع غير المؤهلين من صعود المنبر؛ حفاظًا على المنبر وعلى الأمن الفكرى للمجتمع من جهالة الجهلاء، وتنطع المتشددين وأباطيل المتطرفين .

وأردف، أنه لنجاح الخطبة مقومات من أهمها: حسن اختيار الموضوع، ومواكبته لظروف عصره، وتفاعله مع أحداثه وقضاياه، لا قضايا غيره، ولا قضايا بيئة غير بيئته، وكلما مسَّت الخطبة حياة الناس كانت ألصق بهم وأكثر تأثيرًا فيهم.

وأضاف، "أنه منها أيضا قناعة الخطيب بما يقول وإيمانه به، يقولون: ما خرج من القلب استقر فى القلب، وما خرج من اللسان لا يكاد يجاوز الآذان، ففاقد الشيء لا يعطيه، فالشعور الصادق يتعدى والمفتعل لا صدى له".

وقال الوزير، إن من أهمها ولا سيما فى عصرنا الحاضر عدم الإطالة التى تصل بالمستمع إلى الإملال ولو فى أدنى درجاته، ومنها إعداد الخطيب لموضوعه إعدادًا جيدًا، وترتيبه لأفكاره، واعتماده على خبرته أو مخزونه الفكرى والثقافي، وعدم الاستهانة بثقافة المتلقين، كما أن عليه أن يقدم جديدا سواء فى الأفكار التى يتناولها أم فى طريقة عرضه لموضوع خطبته.

وشدد، على أن منها أيضا حسن اللمحة والإشارة، وتمثيل المعاني، والتماهى مع كل موقف بما يناسبه من الانفعالات ودرجات الصوت وطبقاته، والقدرة على الإقناع بالحجة والبرهان، زمدى قابلية ما يعرضه للتطبيق وإمكانية تحويله إلى عمل، لا مجرد كلام ولا جدل، وأن يكون هدف الخطيب فى تحديد مراميها شديد الوضوح بلا تعقيد ولا التواء، ولا تقعر فى الكلام، ولا فى طبقات الصوت.

واختتم، أن من أهمها ولاسيما فى مجال الخطابة الدينية أن يكون الخطيب قدوة بين مستمعيه ومحيطه المجتمعى، فقد قالوا: حال رجل فى ألف خير من كلام ألف لرجل، وقديما قال سيدنا عثمان بن عفان: "أنتم إلى خطيب فعال أحوج منكم إلى خطيب قوال"، وسلامة اللغة، وصحة العبارة، وفصاحة الكلمة، وسلاسة الأسلوب، ووحدة الموضوع، وبراعة الاستهلال، وحسن الربط والانتقال، وحسن الختام .