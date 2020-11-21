وأضاف فضيلة المفتى خلال لقائه الأسبوعى ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى يُعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، أن بدايات تأسيس الجماعة لم ترتكن لأهل الاختصاص، ولو نظرنا فيمن أحاط بحسن البنا فلن نجد أحدًا معه فى الدعوة وهذا أول خلل حدث فى تاريخ تلك الجماعة نظرًا لاعتمادهم على غير المختصين. وأشار إلى أن 5 أشخاص أحاطوا بالبنا فى تأسيس دعوته وهم: "حافظ عبدالحميد يعمل بالنجارة، وأحمد الحصرى يعمل بمهنة الحلاقة، وفؤاد إبراهيم يعمل مكوجيا، وعبدالرحمن حسب الله يعمل سائقا، وإسماعيل المغربى ويعمل عجلاتيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. المفتى: الإخوان استهدفت الأزهر.. ومؤسسو الجماعة حلاق وعجلاتى وسائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.