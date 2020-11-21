صاحبة المصحف.. عجوز تفترش أرض الشارع في عز البرد.. فيديو

سيدة عجوزة، تجاوز عمرها الـ 70 عاما، تجلس على أرصفة الطرقات في عز البرد، ترتدي عباءة حمراء اللون، وفي يدها مصحف تقرأ منه ليعينها الله على متطلبات الحياة، تلك السيدة العجوز اتخذت الرصيف مأوى لها، كما اتخذت القرآن مأوى لقلبها لكي يمنحها الله حب المارة لمساعدتها على سد حوائجها البسيطة ما بين المشرب والمأكل.

هكذا اتخذت السيدة العجوز الشارع مأوى لها والمصحف دليل لقلبها، حتي التقطت عدسة "دوت الخليج" بها وهي تجلس على أحد الأرصفة، وتحمل في يدها مصحفًا لكي تتلو آيات من القرآن الكريم، دائما تجلس تلك السيدة تدعو الله ان يرزقها قوت يومها حتى يعطف عليها المارة لتلبية حوائجها من مأكل ومشرب.

تلك السيدة لا تريد أموالا بل تريد لقمة عيش بعد ان تدهور بها الحال وأغلقت أمامها الأبواب للبحث عن العمل، حتى لم تجد مأوى إلا الرصيف، تلك السيدة والمعروفة بصاحبة المصحف، قصتها قريبة جدًا من السيدة نعمات عبد الحميد والمعروفة اعلاميًا بسيدة المطر التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة وهي تجلس على الرصيف وتبيع ترمس.

وسرعان ما وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق اطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة، وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة انها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريبًا بعد أن رزقت منه بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما ، وقامت بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الانشاء وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات اسرتها من معيشة ومصاريف دواء حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجى تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقام الفريق بعرض إيداعها إحد دور الايواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج ولكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التى تحصل عليها وتم إفادتها أنه سوف يتم تحويل الملف الطبي لوزارة الصحه وبخصوص المعاش سوف يتم بحث الأمر من جانب الوزارة.

وقد وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية ايجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة واسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.