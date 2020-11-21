الإعلامي محمد موسي يشيد بقسم بين الناس بموقع صدي البلد الإخباري

فى إطار حرص الموقع الاخباري لصدي البلد على خدمة المواطنين بإرسال وتوصيل رسائلهم وشكاواهم إلى المسئولين عن طريق الرسائل النصية أو الفيديوهات ، والعمل علي سرعة حلها ومساعدة اكبر عدد من المواطنين .

أشاد الإعلامي محمد موسي بقسم بين الناس بموقع صدي البلد الاخباري اعترافا وتقديرا منة بالدور العظيم لهذا القسم في مساعدة المواطنين وتوصيل صوتهم للمسؤلين في اسرع وقت .

وقدم الإعلامي محمد موسي رسالة شكر للصحفية وسام مختار لتسليطها الضوء علي مشكلة في غاية الأهمية بخصوص الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا ، كما ارسل رسالة شكر للكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد الاخباري اعترافا بدورة العظيم الملحوظ بموقع صدي البلد .

ويعتبر قسم بين الناس واحدة من اهم الاقسام التى يطلقها موقع "صدي البلد " لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، بالاضافة الي تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة

ولا يقتصر موقع صدي البلد علي تقديم المشاكل فقط انما يختص بالمتابعة المستمرة مع الحالات حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتأتى هذة الخدمة كجزء من خدمة صحافة المواطن التى أطلقتها صدي البلد للتواصل مع القراء بشكل مباشر وتمكنت من تحقيق نجاح واسع.

ويقدم الاعلامي محمد موسي برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم - يومي الخميس والجمعة الساعة 7:00 مساءً.تردد رأسي 11823

ويقدّم موقع "دوت الخليج" الإخباري، خدمة بين الناس حرصآ منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصل إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.